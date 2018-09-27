معيتيق وعماري يبحثان مع أسامة حماد آلية تنفيذ الترتيبات المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 05:34 مساء

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد  معيتيق، وعضو المجلس محمد عماري زايد، مع وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد آلية تنفيذ الترتيبات المالية للسنة المالية الجارية 2018، ومتابعة تحصيل الإيرادات وتأثير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت إدارة التواصل إن معيتيق والعماري وأسامة حماد استعرضوا الخميس «الإجراءات المتخذة لإعداد الترتيبات المالية لسنة 2019 وفقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 بشأن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية».

كما أطلع الوزير المفوض أسامة حماد «المجتمعين على الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتقديرات ميزانية 2019 والمقترحات المقدمة في هذا الشأن».

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وأكد أحمد معيتيق «ضرورة الانتهاء من إعداد التقديرات في أسرع وقت ممكن من أجل تقديمها للمجلس الرئاسي لاعتمادها».

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