توقف منظومة التصوير الإلكتروني لاستخراج جوازات السفر بسرت‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 27 سبتمبر 2018, 03:42 مساء
جواز سفر ليبي. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد مصدر بفرع مصلحة الجوازات والجنسبة وشؤون الأجانب بسرت توقف منظومة التصوير الإلكتروني لاستخراج جوازات السفر الجديدة، لأسباب غير معلومة.

وقال أحد ضباط المصلحة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن منظومة التصوير متوقفة الآن.

وكانت منظومة التصوير بسرت تعمل أسبوعيًا، حيث خصص يوم الإثنين لتصوير المواطنين.

واستؤنف العمل بمنظومة التصوير الإلكتروني لجوازات السفر الجديدة في يوليو الماضي، حيث قال رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، العقيد نصر بن نائل، إن المنظومة تستقبل 70 معاملة يوم الأحد من كل أسبوع، حيث خصصت آلتي تصوير، واحدة منهما للنساء، شريطة استيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر الإلكتروني الجديد.

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