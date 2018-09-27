سيالة يبحث مع مفوضية اللاجئين إمكانية إعادة المهاجرين لأوطانهم أو إيجاد دولة ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 03:21 مساء
سيالة يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وضع المهاجرين في ليبيا وإمكانية إعادتهم إلى أوطانهم أو إيجاد دولة ثالثة.

والتقى سيالة مع غراندي على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، في مقر مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفقًا لإدارة الإعلام الخارجي بالوزارة.

وأكد الطرفان ضرورة أن تتحمل مفوضية شؤون اللاجئين جميع النفقات والمصاريف، لترحيل المهاجرين من الأراضي الليبية إلى أوطانهم.

ووعد المفوض السامي فيليبو غراندي بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا في أقرب الآجال، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة أوضاع مراكز الإيواء وأهمية الاهتمام بها.

واستعرض الاجتماع، الأعمال والمشاريع والبرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للرعاية والمساعدة والدعم.

ووجه الوزير سيالة الدعوة إلى المفوض السامي لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

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