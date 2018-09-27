الحرس البلدي جالو: ضبط كميات من الدجاج واللحوم الفاسدة وإعدامها بمحضر رسمي

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الخميس 27 سبتمبر 2018, 03:17 مساء
الحرس البلدي يتلف مواد غذائية

أعلن جهاز الحرس البلدي جالو ضبط كميات من الدجاج واللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في عدد من المحال، مشيرًا إلى إعدامها بمحضر رسمي.

جاء ذلك خلال حملة للحرس البلدي جالو، لمتابعة المطاعم والمقاهي ومحال المواد الغدائية والمخابز داخل البلدية.

وقال رئيس الحرس البلدي جالو، عثمان مطرود: «قمنا في هذه الأيام بحملة تفتيش ومتابعة المحال من حيث النظافة والتأكيد على الشهادة الصحية والخلو من الأمراض وتوفر رخصة للمحل وجودة المبيعات من حيث الصلاحية».

وأضاف: «قمنا بمخالفة عدد من المقاهي والمطاعم والمحال بسبب عدم توافر رخصة محل وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمطاعم، فيما قدرت المخالفة بــ50 دينارًا ونصف».

وشدد رئيس الحرس البلدي جالو على أصحاب المحال التجارية والقصابين والمقاهي والمطاعم بالإسراع في استخراج الرخص والشهادات الصحية قبل مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا مصادرة 8764 كيس أرز من مخازن السلع التموينية الواحات منتهية الصلاحية.

وطالب مطرود من أهالي المدينة بالتبليغ عن أي بضاعة منتهية الصلاحية للحرس البلدي.

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