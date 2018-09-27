هطول أمطار غزيرة على نسمة.. والسيول تغلق الطريق

طرابلس - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 03:05 مساء
أمطار على نسمة. (الوسط)

هطلت أمطار غزيرة على نسمة وضواحيها (جنوب طرابلس) مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى سيلان أودية تفالغو ومغطولة مما أدى إلى قطع الطريق في عدة مواقع، ومنها شعبة فرس وشعبة الغضوية وترجم وعنيتر.

وجرفت السيول العبارات وتقطعت السبل لعدد من العائلات وبقيت في سياراتها، ولم يتمكن أحد من الوصول إليها لغزارة الأمطار والسيول.

وسقطت إحدى السيارات في الوادي، إلا أن المواطنين تمكنوا من إنقاذ ركابها، فيما أصيبت إحدى الراكبات بكسر ونقلت إلى مستشفى نسمة العام للعلاج.

وغمرت الأمطار الغزيرة معظم شوارع العاصمة طرابلس الأربعاء، ما تسبب في عرقلة حركة التنقل والسير جراء تهالك البنية التحتية.

وأظهرت صور تداولها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شوارع العاصمة وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك، حيث غطّت السيارات وعرقلت حركة المرور.

أمطار تؤدي إلى جريان السيول في نسمة. (الوسط)
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