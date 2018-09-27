منتدى تونس الاقتصادي يضغط لاستئناف الرحلات جوًا وبحرًا إلى طرابلس

رئيس الحكومة الشاهد خلال أشغال منتدى تونس الاقتصادي. (الإنترنت)

بدأت أشغال المنتدى التونسي الليبي كأول فضاء اقتصادي من نوعه منذ 2011، الذي افتتح اليوم الخميس، بالتركيز على نقطتين، وهما ضرورة استنئاف الرحلات الجوية والبحرية إلى طرابلس وبعث نشاط الاستثمار في ليبيا.

وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل اليوم الخميس، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى بتونس العاصمة، إنهم حريصون على التركيز على ضرورة استئناف الرحلات الجوية بين تونس وطرابلس، وإعادة بعث الرحلات البحرية، انطلاقًا من صفاقس وجرجيس وإيجاد حل لأزمة المعابر البرية المغلقة.

وخاطب بسام الوكيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي أشرف على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي، قائلًا إن المتعاملين الليبيين والتونسيين في انتظار إيجاد مخرج لتصريف بضائعهم عن طريق استئناف نشاط الرحلات الجوية والبحرية، مؤكدًا أن «التونسي أثبت أنه لا مشكلة له مع الوضع الأمني في ليبيا، بعد زيارتهم الأخيرة إلى طرابلس وإلى العديد من الشركات والمؤسسات في شهر يوليو».

وأوضح المسؤول التونسي أن «موضوع الاستثمار سيكون أهم محور في مباحثات رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، خصوصًا بعدما لاحظوا تخلي عدد كبير من المصحات والفنادق في طرابلس عن نشاطهم، حيث سيعمل على الاستثمار في هذا المجال، مع حرص المنتدى على حضور مختلف ممثلي البنوك التونسية والليبية وكافة القطاعات الأخرى».

وعبر بسام الوكيل عن أسفه لتراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ أحداث 17 فبراير في ليبيا، ومن هذا الباب تم استحداث مجلس الأعمال التونسي الليبي، بهدف خلق هيكل غير مسيس لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين، وإعادة تموقع تونس في الساحة الليبية، حيث سيكون المجلس بمثابة إنذار لرجال السياسة في تونس وتنبيه إلى غياب تونس عن السوق الليبية.

وحضر أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي سيتواصل حتى غدٍ الجمعة، مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من تونس وليبيا.