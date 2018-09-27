«داخلية الموقتة» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:24 مساء
أمطار في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، باتخاذ الإجراءات الكفيلة من حيث رفع درجة الاستعداد والتأهب لأي طارئ.

ونقل مدير مكتب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المقدم محمد عثمان الوزري اليوم الخميس، تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف إلى رئيس هيئة السلامة الوطنية، ورؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية، ومديري الإدارات العامة والإدارات والمكاتب، ومديري الأمن بالمناطق، ورئيس الشركة العامة للسلع الأمنية، ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ورئيس اللجنة الدائمة لرعاية أسر شهداء الواجب.

كما وجه وزير «داخلية المؤقتة» بمتابعة حركة السير ومراقبة الجسور والأودية ومحطات الكهرباء والمرافق العامة، واتباع كافة التدابير الأمنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك نظراً للأحوال الجوية المتمثلة في العواصف والأمطار الغزيرة، التي تشهدها أغلب مناطق ليبيا هذه الأيام.

أمطار في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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