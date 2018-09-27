ضبط عصابة في إيطاليا تهرب المهاجرين من ليبيا إلى ليغوريا

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: مريم عبدالغني) | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:05 مساء
مهاجرون في البحر المتوسط. (أرشيفية)

أفادت وكالة «أنسامد» الإيطالية أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض أمس الأربعاء، على عصابة متورطة في تهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة الإيطالية، بحسب الوكالة، إن العقل المدبر لعملية التهريب تلك هو رجل أعمال من بنغلاديش، كان يحصل على 6 آلاف يورو من المهاجرين قبل أن ينقلهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وأضافت الشرطة أن رجل الأعمال ذاك كان يرتب لحصول المهاجرين الذين يهربهم إلى إيطاليا على تصاريح لأسباب إنسانية، لكي يصلوا إلى أقليم ليغوريا في إيطاليا.

وأوضحت أن المهاجرين كانوا بعد وصولهم إلى ليغوريا يجبرون على العمل لدى شركات يمتلكها رجال الأعمال، ويدفعون مقابل النوم في ممتلكات كان يستأجرها.

وتسعى إيطاليا التي استقبلت منذ العام 2014 أكثر من 600 ألف مهاجر، منذ العام الماضي إلى كبح تدفق المهاجرين من ليبيا إلى موانئها عبر البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي إن 20.859 ألف مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، وهو عدد أقل من الفترة نفسها العام الماضي بنحو 79.7%، مضيفة أن ذلك العدد هو الأقل منذ العام 2014.

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