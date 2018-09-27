الشاهد: تونس على استعداد لتوسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 12:01 مساء
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. (الإنترنت)

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يوم الخميس، إن بلاده على استعداد لتوسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات توليد الطاقة، وإنشاء سكك الحديد، وتدشين منطقة حرة في بن قردان الحدودية.

جاء ذلك خلال افتتاح الشاهد الدورة الأولى للمنتدى التونسي - الليبي في تونس العاصمة، حيث أكد سعي بلاده لتوسيع التعاون مع ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وإحياء المشاريع الكبرى بين البلدين، لا سيما وأن الجانب الليبي أكد في الملتقى السابق المنعقد في ليبيا على دعم تونس بالخامات الليبية.

ويهدف الملتقى إلى استكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

وشهد المنتدى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الدولتين، فيما تختتم فعالياته غدًا الجمعة في فندق «لايكو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟