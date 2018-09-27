الشاهد: تونس على استعداد لتوسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات مختلفة

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. (الإنترنت)

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يوم الخميس، إن بلاده على استعداد لتوسيع الشراكة مع ليبيا في مجالات توليد الطاقة، وإنشاء سكك الحديد، وتدشين منطقة حرة في بن قردان الحدودية.

جاء ذلك خلال افتتاح الشاهد الدورة الأولى للمنتدى التونسي - الليبي في تونس العاصمة، حيث أكد سعي بلاده لتوسيع التعاون مع ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وإحياء المشاريع الكبرى بين البلدين، لا سيما وأن الجانب الليبي أكد في الملتقى السابق المنعقد في ليبيا على دعم تونس بالخامات الليبية.

ويهدف الملتقى إلى استكشاف فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

وشهد المنتدى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الدولتين، فيما تختتم فعالياته غدًا الجمعة في فندق «لايكو».