سيالة يبحث مقترحات تدريب كرواتيا لخفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 11:36 صباحا
سيالة مع نظيرته الكرواتية ماريا بيشينوفيتش بوريتش

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة مع نظيرته الكرواتية ماريا بيشينوفيتش بوريتش، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، ومقترحات تدريب خفر السواحل الليبي من قبل كرواتيا.

كما تناول اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك، آخر التطورات والمستجدات في ليبيا، كما تم التطرق إلى استحقاق الانتخابات الليبية التي من المفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وناقش المسؤولان الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي منها فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية، كما تم استعراض ملف الهجرة و المهاجرين، ومقترحات تدريب خفر السواحل الليبي من قبل كرواتيا.

وأكد الوزير سيالة ضرورة دعم الاستقرار في ليبيا لتعود البلاد كما كانت عليه، مشيرًا إلى الخطوات الأخيرة المتخذة مع دول الجوار بالجنوب الليبي النيجر وتشاد والسودان لمراقبة وتأمين حماية الحدود للحد من موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

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