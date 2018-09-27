مجموعة مسلحة توقف ضخ المياه من آبار الحساونة مطالبة بحق الجنوب في الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 11:16 صباحا
النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من  آبار مياه الحساونة أمس الأربعاء، بسبب دخول مجموعة مسلحة لمحطة الكهرباء الرئيسية.

 وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان صادر عنه، إن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الكهرباء الرئيسية، وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول الآبار، ما ترتب عليه انقطاع المياه اليوم صباحًا عن مدينة طرابلس، وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى.

وأشار إلى أن المسلحين، طالبوا بالعدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية عن مدن الجنوب، مؤكدًا أنه بعد التفاوض مع هذه المجموعة المسلحة أعيد التيار الكهربائي، وجارٍ العمل حالياً على شحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول ثم تشغيل الآبار.

ومن المتوقع وصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس وبافي المدن صباح يوم الجمعة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، النأي عن كافة الخلافات والصراعات السياسية، وأنه جهة خدمية تقدم خدمة توفير الماء لكافة المواطنين، مطالبًا الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

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