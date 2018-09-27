«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار

اجتماع لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي. (صورة من الحكومة الموقتة)

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب، الميزانية التقديرية لمشروعات إعادة الاستقرار بقيمة 415 مليون دينار ليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العادي الخامس للعام الحالي بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وناقش الاجتماع الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، التقارير المقدمة من قبل اللجنة الإشرافية للمتابعة، حول سير العمل للمشروعات المتعاقد عليها من لجنة إعادة الاستقرار لصالح بلدية بنغازي، بحسب بيان صادر عن الحكومة الموقتة.

وأعطت اللجنة الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن للتعاقد بالتكليف المباشر لصيانة وإنشاء 54 مدرسة ببنغازي، وقررت اعتماد ترسيات 28 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 64.811.280 مليون دينار ليبي.

ووافقت اللجنة على صرف 20 مليون دينار ليبي لنقل مخلفات المباني المتضررة من الحرب والسواتر الترابية وهياكل السيارات المعدومة من مواقع الاشتباكات، كما وافقت على إدراج عدد من المشروعات للميزانية التقديرية بقيمة إجمالية بلغت 27 مليون دينار ليبي.

ومنحت اللجنة الإذن لبلدية بنغازي بسحب المشروعات من الشركات التي لم تباشر أعمالها بعد، ومنح صلاحيات كبيرة للجنة الإشراف والمتابعة لمشروعات إعادة الاستقرار لبنغازي.

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على محضر الاجتماع الرابع (السابق) وتم توقيع جملة من القرارات بالخصوص.