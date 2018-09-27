مدير إيني: لا صراع إيطالي - فرنسي حول مصادر الطاقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 10:15 صباحا
الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي. (الإنترنت)

دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الفرقاء الليبيين إلى التوافق فيما بينهم، نافيًا ما يتردد عبر وسائل الإعلام عن صراع فرنسي -إيطالي حول مصادر الطاقة في ليبيا.

وقال ديسكالزي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «كورييري ديلا سيرا» في مدينة نيويورك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة: «في ليبيا ينبغي التوصل إلى تفاهم داخلي بين الفصائل».

وحول الصراع المزعوم مع الشركات الفرنسية، قال الرجل الأول في عملاق الطاقة الإيطالي: «لا أريد الخوض في الشؤون الدبلوماسية، ولكن يجب أن يكون واضحًا أنه بيننا وبين (شركة) توتال (الفرنسية) لا توجد أية توترات. نحن نعمل معاً في نصف الكرة الأرضية، من نيجيريا إلى مصر، من أنغولا إلى بريطانيا».

وأردف: «شركة توتال موجودة بالفعل في ليبيا في نشاط النفط، ونحن أساسًا في نشاط الغاز الطبيعي، مع إنتاج يقارب 300 ألف برميل يوميًا من البترول».

وجدد ديسكالزي في إشارة إلى التعاون مع الشركات الفرنسية «نعمل يومياً معهم كتفًا إلى كتف، مع وجود روح المنافسة أيضًا».

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