اعتصام بعض أهالي أبي كماش أمام مكتب الجباية في رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 09:43 صباحا
منفذ رأس إجدير الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت).

اعتصم بعض أهالي أبي كماش أمام مكتب الجباية بمنفذ رأس إجدير الحدودي، مطالبين عميد وأعضاء بلدية زوارة وكافة المسؤولين بالنظر في أوضاعهم المعيشية.

وقال أحد المعتصمين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاعتصام الذي بدأ أمس الأربعاء، جاء نظرًا لما وصفه بـ«اللامبالاة بأوضاعهم الحالية وتردي كافة الخدمات سواء من كهرباء أو شبكة المياه والصرف الصحي»، مشيرًا إلى أن «الأوضاع باتت لا تسمح للمواطنين بالحياة الآمنة، تزامنًا مع فيضانات الآبار السوداء والتي قد تجلب كل الأمراض لهم ولعائلاتهم».
 
وأضاف، أنهم تقدموا بمذكرات إلى المجلس البلدي زوارة للنظر في هذه المشاكل التي وصفها بأنها «لا تحصى ولا تعد»، إلا أنهم «لم يحصلوا إلا على وعود ومماطلات، ما جعلهم يعتصمون أمام هذا المرفق الحيوي الأقرب لمنطقة أبي كماش».

وطالب المعتصمون مسؤولي البلدية بتخصيص جزء من الميزانية لمنطقة أبي كماش قبل فوات الأوان، محملين «الجميع مسؤولية صحتهم وصحة أطفالهم وعائلاتهم».

وأشاروا إلى أن الاعتصام، «سيستمر حتى النظر في مطالبهم وأخذ خطوات عملية وفعلية في حلها وليس مجرد وعود كما تعودوا منهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟