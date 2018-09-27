اعتصام بعض أهالي أبي كماش أمام مكتب الجباية في رأس إجدير

منفذ رأس إجدير الحدودي. (أرشيفية: الإنترنت).

اعتصم بعض أهالي أبي كماش أمام مكتب الجباية بمنفذ رأس إجدير الحدودي، مطالبين عميد وأعضاء بلدية زوارة وكافة المسؤولين بالنظر في أوضاعهم المعيشية.

وقال أحد المعتصمين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاعتصام الذي بدأ أمس الأربعاء، جاء نظرًا لما وصفه بـ«اللامبالاة بأوضاعهم الحالية وتردي كافة الخدمات سواء من كهرباء أو شبكة المياه والصرف الصحي»، مشيرًا إلى أن «الأوضاع باتت لا تسمح للمواطنين بالحياة الآمنة، تزامنًا مع فيضانات الآبار السوداء والتي قد تجلب كل الأمراض لهم ولعائلاتهم».



وأضاف، أنهم تقدموا بمذكرات إلى المجلس البلدي زوارة للنظر في هذه المشاكل التي وصفها بأنها «لا تحصى ولا تعد»، إلا أنهم «لم يحصلوا إلا على وعود ومماطلات، ما جعلهم يعتصمون أمام هذا المرفق الحيوي الأقرب لمنطقة أبي كماش».

وطالب المعتصمون مسؤولي البلدية بتخصيص جزء من الميزانية لمنطقة أبي كماش قبل فوات الأوان، محملين «الجميع مسؤولية صحتهم وصحة أطفالهم وعائلاتهم».

وأشاروا إلى أن الاعتصام، «سيستمر حتى النظر في مطالبهم وأخذ خطوات عملية وفعلية في حلها وليس مجرد وعود كما تعودوا منهم».