جلسة إحاطة لوزير الخارجية الإيطالي بشأن ليبيا أمام «الشيوخ» الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 08:25 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي، أن وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي،  سيحيط الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل بتطورات الأوضاع في ليبيا.

ويشارك وزير الخارجية الإيطالي حاليًا، رفقة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أطلق هناك سلسلة من الاتصالات المكثفة في سياق الأعمال التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر أن تنظمه بلاده في شهر نوفمبر القادم.

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مصادر: اتصالات إيطالية ولقاءات مكثفة  للتحضير لمؤتمر ليبيا الدولي في صقلية

وكانت مصادر إعلامية، قالت إن الحكومة الإيطالية ستنتهز الحضور الدولي الكبير خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لإجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن الأزمة الليبية، التي تبقى «الأولوية الجيوسياسية» بالنسبة لروما.

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية إينزو موافير ميلانيزي، الذي سبق رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول إلى نيويورك، بدأ  على الفور سلسلة من الاتصالات المكثفة،  ويركز جزء كبير من هذا الجهد على الأعمال التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر تنظيمه في نوفمبر في إقليم صقلية (جنوب)، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشارت إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية يتحرك من أجل تحقيق هدفين، أولاً: إشراك الأميركيين على أعلى المستويات في المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية، بإقناع وزيرالخارجية مايكل بومبيو القدوم إلى صقلية، فيما يكمن الهدف الثاني في تجاوز التناقضات مع فرنسا، من أجل الحصول على تعاون كامل من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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