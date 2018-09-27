الحكومة الموقتة تصرف 20 مليون دينار لنقل مخلفات المباني المتضررة من الحرب ببنغازي

مباني دمرتها الحرب على الإرهاب بمدينة بنغازي. (تصوير: خديجة العمامي)

وافقت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي على صرف 20 مليون دينار ليبي لنقل مخلفات المباني المتضررة من الحرب والسواتر الترابية وهياكل السيارات المعدومة من مواقع الاشتباكات بالمدينة.

وقالت الحكومة الموقتة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» الخميس إن اللجنة منحت الإذن لـ«بلدية بنغازي بسحب المشروعات من الشركات التي لم تباشر أعمالها بعد، و منح صلاحيات كبيرة للجنة الإشراف والمتابعة لمشروعات إعادة الاستقرار لبنغازي».

كما وافقت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي على إدراج عدد من المشروعات للميزانية التقديرية بقيمة إجمالية بلغت 27 مليون دينار.

ولفتت الحكومة الموقتة إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي أعتمدت الميزانية التقديرية لمشروعات إعادة الاستقرار البالغة 415 مليون دينار.

يذكر أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي شكلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.