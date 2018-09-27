مكتب النائب العام يعلن إخلاء سبيل 120 شخص بطرابلس

أكد مكتب النائب العام بطرابلس «إخلاء سبيل 120 شخص» بطرابلس، تبين أن بعضهم أنهى فترة العقوبة المحكوم بها، ومنهم من تجاوزت مدة إيقافه المدة القانونية المقررة.

وقال مكتب النائب العام في بيان أصدره ليل الأربعاء «تبين وجود 1432 شخص جرى إيداعهم بمؤسسة الإصلاح جميعهم من المحبوسين احتياطيا بأمر النيابة أو المحكمة المختصة».

ولفت مكتب النائب العام إلى إنه «سيعد تقريرا قضائيا عن كامل الإجراءات التي اتخذت في إطار الشرعية الإجرائية، وما أسفرت عنه أعمال التفتيش القضائي بمعرفة النائب العام».

وأشار القائم بأعمال النائب العام إلى «تشكيل لجنة للتفتيش على مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وكذلك بحث أوضاع من جرى إيقافهم أو حجزهم بمقر قوة الردع تسوية الأوضاع القانونية لكل المودعين بالمؤسسة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكاوى وطلبات الإفراج المقدمة من ذويهم».

«الرئاسي» يقرر إخلاء سبيل المعتقلين باستثناء 5 فئات

وجاء بيان مكتب النائب العام بمناسبة صدورقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 304 لسنة 2018، بـ«إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يجري اتخاذ إجراءات بشأنهم».