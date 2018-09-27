ندوة توعوية في طبرق حول التحرش بالأطفال

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:36 صباحا

أقامت منظمة «أوتار الصبا الدولية» بفندق باب طبرق بمدينة طبرق، اليوم الأربعاء، ندوة علمية ثقافية دينية بعنوان «التحرش بالأطفال».

وقالت تقوى العبيدي إحدى منظمات الندوة لـ«بوابة الوسط» إن الندوة استهدفت توعية الأطفال وتنبيه المجتمع من مخاطر انتشار ظاهرة التحرش بالأطفال في المجتمع الليبي.

وأضافت أن الندوة تناول موقف الدين من هذه الظاهرة بمحاضرة ألقاها المحاضر بقسم اللغة العربية بجامعة طبرق الاستاذ خالد افريوات، كما قدمت المحاضرة الخاصة بالجانب النفسي الأستاذة سالمة القناشي أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة طبرق واستعرض المحاضر بكلية القانون سعد مفتاح العكر الجانب القانوني.

وأوضحت العبيدي أن منظمة «أوتار الصبا» هي منظمة خيرية تطوعية تعنى بشأن الأطفال في كافة الجوانب الثقافية والدينية والإجتماعية.

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