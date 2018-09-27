قسم المرور والتراخيص ببنغازي يوجه نداء للمواطنين

وجه قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن بنغازي نداء إلى المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلهم بالسيارات والحافلات واستخدامهم المركبات الآلية.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي بيانًا مقتضبًا جاء فيه: «بالإشارة إلى ماورد لينا من مصلحة الأرصاد الجوية نرجوا من الجميع اخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية وإتباع قواعد وآداب المرور على الطريق العام حفاظا على سلامتكم».

وطالب قسم المرور والتراخيص من «المواطنين بتخفيف حركة السير الا للضرورة القصوى حتى مرور هذه الموجة من أجل سلامتكم جميعا».