بعثة الأمم المتحدة ترحب بإطلاق 83 سجيناً وتدعو لإخلاء سبيل المحتجزين تعسفيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:45 مساء

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح 83 سجيناً من سجن معيتيقة بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم (1304) وقرار النائب العام رقم (129)، داعية إلى إخلاء سبيل «بقية النزلاء المحتجزين بشكل تعسفي أو ممن تجاوزت مدة احتجازهم المدد القانونية للتوقيف، اتساقا مع القرارين المذكورين».

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «ترحب بعثة الامم المتحدة بإطلاق سراح 83 سجيناً من سجن معيتيقة اليوم بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم 1304 وقرار النائب العام رقم 129 وتدعو الى الإفراج عن بقية النزلاء المحتجزين بشكل تعسفي او ممن تجاوزت مدة احتجازهم المدد القانونية للتوقيف، اتساقا مع القرارين المذكورين».

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 111 محتجزًا من سجن طرابلس الرئيسي «بموجب القرارين الصادرين عن المجلس الرئاسي المرقمين (1304 – 1307) لسنة 2018م، بشأن وضع المحتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن إخلاء سبيل المحتجزين جاء بناءً على ماعرضه المفوض بالوزارة المستشار محمد عبدالواحد «من إجراءات لإخلاء سبيل المحتجزين بالمخالفة» خلال الاجتماع الذي عقد يوم 19 سبتمبر الجاري مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكدت وزارة العدل أن المحتجزين الذين أُخلى سبيلهم «تجاوزت مدة حبسهم المدد المنصوص عليها قانونًا ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم، باستثناء المتهمين في قضايا الإرهاب والقتل والسطو المسلح والحرابة والمخدرات» وفق ما نص عليه قرار المجلس الرئاسي بالخصوص.

كما أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد السلاك، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 83 محتجزًا من سجن معيتيقة بالتنسيق مع النائب العام ووزارة العدل في إطار تنفيذ القرار 1304 القاضى بإخلاء سبيل المحتجزين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية.

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