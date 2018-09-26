بلدية أوجلة تتكفل بصيانة خط المياه المغذي لمنطقتي السباخ والسواني

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:06 مساء

قال مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي ببلدية أوجلة، اليوم الأربعاء، إن البلدية تكفلت بصيانة خط مياه الشرب المغذي لمنطقتي السباخ والسواني في المدينة، بعد انقطاع المياه عن المنطقتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وزار مدير شركة المياه والصّرف الصحي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، شريف عجاج، أمس الثلاثاء، مكتب الشركة في بلدية أوجلة لبحت المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المكتب.

وأضاف احمودة لـ«بوابة الوسط» أنّ هذه الزيارة جاءت لحلحلة المشاكل التي يعاني منها مكتب شركة المياه والصرف الصحي بأوجلة ومن أهمها مشكلة تأخر إصلاح وصيانة خط مياه الشرب المغذي لمنطقتي السّباخ والسّواني.

وأضاف، احمودة أن المجلس البلدي أوجلة تكلّف بصيانة الخط على نفقته، استجابة لسكان المنطقتين الذين يعانون من نقص شديد في تدفق مياه الشّرب إلى خزانات منازلهم، مشيرا إلى أنه جارٍ التّعاقد مع الشركة المنفذة.

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