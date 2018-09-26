بسبب السيول.. مديرية أمن بني وليد تطالب المواطنين بتجنب السير على طريق ترهونة

طالب مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد، كافة المواطنين بتجنب السيرعلى الطريق السريع الرابط بين بني وليد وترهونة بسبب السيول الغزيرة التي تدفقت على المنطقة مساء اليوم الأربعاء.

وحذر مكتب الإعلام الأمني كافة المسافرين من السرعة أثناء القيادة على الطرق العامة والسريعة بسبب جريان المياه في أودية بني وليد حفاظًا على سلامتهم وسلامة مركباتهم.

وتسبب تساقط الأمطار الغزيرة والرياح القوية على بني وليد اليوم الأربعاء في انقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية بسبب البنية التحتية المتهالكة التي تعانيها المدينة.

وشهدت مناطق غرب ليبيا اليوم موجة من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية وتسبب في إعاقة حركة السيرعلى العديد من الطرق الرئيسية.

وغمرت الأمطار الغزيرة معظم شوارع العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، ما تسبب في عرقلة حركة التنقل والسير جراء تهالك البنية التحتية. حيث أظهرت صور تداولها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي شوارع العاصمة وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك، حيث غطّت السيارات وعرقلت حركة المرور.

وتحدثت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن خروج أحد عناصرها لتسريح مياه الأمطار في أحد شوارع العاصمة، واشتكت من غياب الإمكانيات وعدم حصول العاملين بها على رواتبهم منذ أربع سنوات ...