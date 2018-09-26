بسبب السيول.. مديرية أمن بني وليد تطالب المواطنين بتجنب السير على طريق ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 08:38 مساء

طالب مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد، كافة المواطنين بتجنب السيرعلى الطريق السريع الرابط بين بني وليد وترهونة بسبب السيول الغزيرة التي تدفقت على المنطقة مساء اليوم الأربعاء.

وحذر مكتب الإعلام الأمني كافة المسافرين من السرعة أثناء القيادة على الطرق العامة والسريعة بسبب جريان المياه في أودية بني وليد حفاظًا على سلامتهم وسلامة مركباتهم.

وتسبب تساقط الأمطار الغزيرة والرياح القوية على بني وليد اليوم الأربعاء في انقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية بسبب البنية التحتية المتهالكة التي تعانيها المدينة.

وشهدت مناطق غرب ليبيا اليوم موجة من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية وتسبب في إعاقة حركة السيرعلى العديد من الطرق الرئيسية.

وغمرت الأمطار الغزيرة معظم شوارع العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، ما تسبب في عرقلة حركة التنقل والسير جراء تهالك البنية التحتية. حيث أظهرت صور تداولها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي شوارع العاصمة وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك، حيث غطّت السيارات وعرقلت حركة المرور.

وتحدثت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن خروج أحد عناصرها لتسريح مياه الأمطار في أحد شوارع العاصمة، واشتكت من غياب الإمكانيات وعدم حصول العاملين بها على رواتبهم منذ أربع سنوات ...

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟