المصرف المركزي: صرف 500 دولار لأرباب الأسر أصبح حقًا مكتسبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 08:27 مساء
الصديق الكبير مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز. (المصرف المركزي)

أكد مصرف ليبيا المركزي أن مبلغ 500 دولار لمخصصات أرباب الأسر الليبية عن العام 2018 أصبح «حقًا مكتسبًا لكل المواطنين». وقال المصرف المركزي في بيان أصدره الأربعاء «تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وما صدر عن بعض المسؤولين من تصريحات تفيد بوجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وشبهات بتزوير أرقام وطنية تتعدى تداعياتها الآثار الاقتصادية والاجتماعية إلى تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي».

ولفت المصرف المركزي إلى أن المحافظ الصديق الكبير عقد اجتماعًا مع الرئيس فائز السراج والجهات ذات العلاقة لبحث «وضع وتنفيذ برنامج متكامل لتدقيق وتصحيح قاعدة بيانات المواطنين».

وأشار المصرف المركزي إلى أن الاجتماع حضرته نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز وعدد من الخبراء والمعنيين. 

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ووفقًا للمصرف المركزي فإن وليامز «رحبت بهذه الجهود وأكدَت خلال الاجتماع دعم البعثة الأممية لجهود تدقيق قاعدة بيانات المواطنين ما سيسهم في إنجاح العملية الإنتخابية القادمة والاستحقاقات الوطنية الهامة الأخرى».

اجتماع المحافظ مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز وعدد من الخبراء والمعنيين. (المصرف المركزي)
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