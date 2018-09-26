«هيئة الثقافة» بسرت تتسلم وثائق تاريخية بعد أكثر من عام على تحرير المدينة من «داعش»‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 07:44 مساء
تسلم مكت هيئة الثقافة بسرت للكتب والوثائق. (الإنترنت)

سلمت سرية سرت العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني لمدير مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت مجموعة من الكتب الثقافية والوثائق التاريخية التى تخص المركز الثقافي في سرت تم العثور عليها بعد تحرير المدينة من تنظيم «داعش» في ديسمبر 2016 .

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت لـ«بوابة الوسط» أن عملية التسليم كانت بمقر مكتب الهيئة العامة للثقافة سرت بحضور مديرها علاء فكرون والنقيب إبراهيم المهدي امهير وخالد سعد التاورغي وعزالدين سعد امحمد من سرية سرت العسكرية.

وكانت سرية سرت العسكرية قد احتفظت بهذه المئات من الكتب الثقافية والوثائق لتاريخية فور تحرير سرت من إرهابيي «داعش». وشملت الكتب التى تسلمها المركز الثقافي عددا من الكتب الأدبية والعلمية وسلسلة من الوثائق التاريخية وكتب الأطفال والقصص المختلفة .

ووجه مدير هيئة الثقافة في سرت علاء فكرون الشكر والتقدير إلى سرية سرت لحرصهم على الأمانة وما بذلوه في سبيل تحرير سرت من «الدواعش».

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