القبض على تركي متهم في 13 قضية «نصب» بمدينة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 07:06 مساء

ألقى عناصر قسم البحث الجنائي في مدينة مصراتة، القبض على شخص تركي الجنسية متهم في 13 قضية بمدينة طبرق من بينها سرقة مبلغ يقدر بحوالي 300 ألف دينار.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي في طبرق، العقيد أنيس بوبكر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المتهم التركي ألقي القبض عليه في كمين أعد من قبل عناصر قسم البحث الجنائي بمدينة مصراتة قبل سفره إلى تركيا عبر مطار مصراتة، والذي قام بتسليمه على الفور إلى قسم البحث الجنائي في طبرق.

وأضاف بوبكر أن تحريات قسم البحث الجنائي بطبرق كشفت عن قيام المتهم باستخراج وثيقة سفر من القنصلية التركية في مصراتة «بحجة أنه فقد جوازه»، مشيرًا إلى أن «جوازه موجود لدى أحد المبلغين بطبرق».

وأوضح أن المتهم التركي ألقي القبض عليه بعد إبلاغ الجهات الأمنية في مصراتة، بعدما تقدم عدد من المواطنين في طبرق بشكاوى لقسم البحث الجنائي ضد التركي متهمين إياه «بالنصب عليهم والاحتيال واستلام صكوك منهم على أن يقوم بتسليم المبالغ نقدًا دون فائدة» مشيرًا إلى أن هذه المبالغ «قدرت بحوالى 300 ألف دينار».

وذكر رئيس قسم البحث الجنائي في طبرق، أنه بعد التحقيق مع المتهم التركي «تبين أنه متورط في أكثر من 13 قضية نصب واعترف بما نُسب إليه»، مؤكدًا أن النيابة العامة في طبرق باشرت التحقيق معه وإيقافه على ذمة القضايا.

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