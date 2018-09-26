شحنات من اسطوانات غاز الطهي تصل إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 07:01 مساء
شحنات من اسطوانات غاز الطهي . (الإنترنت)

وصل عدد من الشاحنات المحملة باسطوانات غاز الطهي، إلى مدينة سرت، مخصصة لتوزيعها على مراكز البيع فى سرت المركز ومناطق أبوهادى والحنيوة وهراوة.

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدي سرت لـ«بوابة الوسط» إن ثلاث شاحنات وصلت اليوم محمّلة بنحو 1500 إسطوانة غاز للطهي وتم توزيعها فور وصولها على نقاط البيع.

وصول شحنة من أسطوانات غاز الطهي إلى سرت وأبو هادي

وتشهد مقار نقاط البيع ازدحامًا من المواطنين للحصول على إسطوانات غاز الطهى نظراً لنقصها وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء حيت وصل سعر الإسطوانة إلى خمسة وعشرين دينارًا بدلاً من سعرها الأصلي وهو خمسة دنانير.

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