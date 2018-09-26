«عدل الوفاق»: إخلاء سبيل 111 محتجزًا من سجن طرابلس الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 06:59 مساء

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 111 محتجزًا من سجن طرابلس الرئيسي «بموجب القرارين الصادرين عن المجلس الرئاسي المرقمين (1304 – 1307) لسنة 2018م، بشأن وضع المحتجزين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن إخلاء سبيل المحتجزين جاء بناءً على ماعرضه المفوض بالوزارة المستشار محمد عبدالواحد «من إجراءات لإخلاء سبيل المحتجزين بالمخالفة» خلال الاجتماع الذي عقد يوم 19 سبتمبر الجاري مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكدت وزارة العدل أن المحتجزين الذين أُخلى سبيلهم «تجاوزت مدة حبسهم المدد المنصوص عليها قانونًا ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم، باستثناء المتهمين في قضايا الإرهاب والقتل والسطو المسلح والحرابة والمخدرات» وفق ما نص عليه قرار المجلس الرئاسي بالخصوص.

وأمس الثلاثاء، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد، ووزارة الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وقالت وزارة العدل إن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة أوضاع السجون والسجناء بشكل عام، وإجراءات توفير الحماية اللازمة وضمان عدم انتهاك حرية النزلاء المودعين بتلك المؤسسات» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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