كونتي يرجح مشاركة ترامب في المؤتمر الدولي حول ليبيا بإيطاليا

رئيس الوزاراء الإيطالي يصافح الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في صقلية في شهر نوفمبر المقبل.

وأبلغ جوزيبي كونتي عدداً من الصحفيين الإيطاليين المرافقين له إلى نيويورك، حيث يشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ترامب سيحضر شخصياً المؤتمر الدولي حول ليبيا إذا ما سمحت له الانتخابات النصفية الأميركية المقررة في نوفمبر، مضيفاً أن إدارة ترامب تولي أهمية خاصة للحوار الاستراتيجي بين دول المتوسط.

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وتأمل ايطاليا حضور ترامب شخصياً لترجيح الكفة لصالحها في ليبيا في مواجهة فرنسا، بحسب دبلوماسيين. وكثف رئيس وزراء إيطاليا والرئيس الفرنسي من اتصالاتهما حول ليبيا طوال انعقاد أعمال الجمعية العامة وبذلا جهوداً مضنية تجاه الدول العربية والولايات المتحدة تحديداً حول هذه المسالة.

واجتمع كونتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطولاً، كما جمع وزير خارجية فرنسا نظراءه لدول جوار ليبيا. وقال كونتي إنه بحث شخصياً مع الرئيس ترامب المسألة الليبية ويأمل بالفعل حضور ترامب لمؤتمر صقلية.