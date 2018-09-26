تقديم مساعدات إلى 500 عائلة نازحة من طرابلس في ترهونة

قال الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد، إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قدمت بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة وبالتنسيق مع البلدية مساعدات إلى نحو 500 عائلة نازحة في المدينة من طرابلس.

وأوضح سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن المساعدات شملت مفارش وبطانيات ومواد نظافة ومستلزمات للأطفال. مؤكدًا أن المجلس البلدى ترهونة يعمل جاهدًا لتوفير احتياجات تلك الأسر النازحة خاصة الضرورية منها.

وذكر الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد، أن جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة قدمت أيضًا خلال الفترة الماضية عدة مساعدات إلى الأسر النازحة بالمدينة من العاصمة طرابلس والتي شهدت ضواحيها الجنوبية اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.