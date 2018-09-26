تقديم مساعدات إلى 500 عائلة نازحة من طرابلس في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:56 مساء

قال الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد، إن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قدمت بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة وبالتنسيق مع البلدية مساعدات إلى نحو 500 عائلة نازحة في المدينة من طرابلس.

وأوضح سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن المساعدات شملت مفارش وبطانيات ومواد نظافة ومستلزمات للأطفال. مؤكدًا أن المجلس البلدى ترهونة يعمل جاهدًا لتوفير احتياجات تلك الأسر النازحة خاصة الضرورية منها.

وذكر الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد، أن جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة قدمت أيضًا خلال الفترة الماضية عدة مساعدات إلى الأسر النازحة بالمدينة من العاصمة طرابلس والتي شهدت ضواحيها الجنوبية اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟