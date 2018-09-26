الأمطار الغزيرة والرياح القوية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:34 مساء

تعرضت مدينة بني وليد مساء اليوم الأربعاء، لهطول أمطار غزيرة ورياح قوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق أهمها منطقة السوق وسط المدينة.

وقال مراسل «بوابة الوسط» في المدينة إن شركة الكهرباء تحاول إرجاع التيار الكهربائي رغم الظروف المناخية المتقلبة وغزارة الأمطار وقوة الرياح وصعوبة الوصول إلى أماكن العطل بسب السيول والبرك المائية.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة بني وليد، أدى إلى توقف خدمات الاتصالات وضعف خدمات الإنترنت بشكل ملحوظ. مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة التى لازلت تتساقط تسببت في إغلاق بعض الطرقات الرئيسية بسبب البنية التحتية المتهالكة لتلك الطرق.

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