انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:13 مساء

انطلقت أمس الثلاثاء، بأرض مركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وحضر انطلاق الفعاليات عضو مجلس النواب عن الجفرة الدكتور إسماعيل الشريف، وعميد بلدية الجفرة عثمان حسونة، وعميد بلدية البوانيس بلقاسم سعيد وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ المنطقة الجنوبية والأهالي والعائلات.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية معرض ليبيا الزراعي لليبيا والمنطقة الجنوبية خاصة فى المجال الزراعي والصناعات التي تقوم على المحاصيل الزراعية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض المهندس محمد الهادي لـ«بوابة الوسط» إن اليوم الأول شهد إقبالًا متميزًا من الزوار من مختلف مناطق ليبيا لتفقد أجنجة العارضين التي تضمنت المنتوجات الزراعية فى الجنوب من قمح وشعير وتمور وزيتون إلى جانب بعض الصناعات التي تعتمد على تلك المحاصيل من زيت زيتون وزيتون المائدة والعسل.

وشمل المعرض كذلك عروضًا للصناعات التقليدية من سعفيات وصوف إلى جانب شركات الأسمدة والبذور الزراعية وشتلات شجر الزيتون وعروض الفرق الفنية من غات ومرزق وسبها.

وقال أحميد الهادي أحد الفلاحين العارضين بالمعرض لـ«بوابة الوسط» إن المعرض قدم لهم فرصة لعرض إنتاج الجنوب الزراعي في ظل إهمال الدولة للفلاح الليبي وما يعانيه من ارتفاع أسعار البذور والمعدات الزراعية إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب فى إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية.

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