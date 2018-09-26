سلامة: يجب فرض العقوبات على جميع مرتكبي الانتهاكات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 04:57 مساء

شدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة على ضرورة «التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب» وقال إنه «يجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات وتقديم الجناة للمحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية».

واعتبر سلامة في كلمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإحاطته بالوضع في ليبيا اليوم الأربعاء أن «فرض عقوبات على 6 من المتاجرين بالبشر» يمثل «باكورة الخطوات المستحسنة لضعضعة ثقة مرتكبي الجرائم على ما تقترفه أيديهم».

ونبه سلامة إلى أن «الهجمات الإرهابية في ازدياد»، مشيرا إلى أنه «منذ مطلع العام الجاري، قتل تنظيم داعش ما يزيد عن 57 شخصاً في 14 حادثة منفصلة. ومؤخراً استهدف تنظيم داعش مقر الشركة الوطنية للنفط في طرابلس».

وقال سلامة في كلمته لمجلس حقوق الإنسان «إن بعثة الأمم المتحدة تدعم تعيين مقرر خاص حول ليبيا» لحقوق الإنسان

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