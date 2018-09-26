سرقة كوابل وأعمدة إنـارة بالخطّ الزراعي لمنطقة أم القنديل شرق سرت‬

تمكنت عصابة من الخارجين عن القانون من سرقة كوابل كهرباء وأسلاك وأعمدة إنارة بالخطّ الزراعي المار بمنطقة أم القنديل التي تبعد حوالي 120 كلم شرق عن مدينة سرت.

وقال مصدر فني بمكتب الصيانة في بلدة النوفلية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن العصابة سرقت 6 أعمدة لنقل التيار الكهربائي وكوابل وأسلاك تمتد لمسافة كيلو متر مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن المنطقة الزراعية في بلدة أم القنديل التى تتغذى منها.

وأوضح المصدر أن هدف الخارجين عن القانون من سرقة أعمدة الإنارة وكوابل وأسلاك الكهرباء هو «كسب المال الحرام والكسب السريع»، مناشدًا الجهات الأمنية والشرطية بضرورة البحث عن الخارجين عن القانون الذين نهبوا أموال وممتلكات شركة الكهرباء والقبض عليهم ومعاقبتهم.