سرقة كوابل وأعمدة إنـارة بالخطّ الزراعي لمنطقة أم القنديل شرق سرت‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 04:36 مساء

تمكنت عصابة من الخارجين عن القانون من سرقة كوابل كهرباء وأسلاك وأعمدة إنارة بالخطّ الزراعي المار بمنطقة أم القنديل التي تبعد حوالي 120 كلم شرق عن مدينة سرت.

وقال مصدر فني بمكتب الصيانة في بلدة النوفلية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن العصابة سرقت 6 أعمدة لنقل التيار الكهربائي وكوابل وأسلاك تمتد لمسافة كيلو متر مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن المنطقة الزراعية في بلدة أم القنديل التى تتغذى منها.

وأوضح المصدر أن هدف الخارجين عن القانون من سرقة أعمدة الإنارة وكوابل وأسلاك الكهرباء هو «كسب المال الحرام والكسب السريع»، مناشدًا الجهات الأمنية والشرطية بضرورة البحث عن الخارجين عن القانون الذين نهبوا أموال وممتلكات شركة الكهرباء والقبض عليهم ومعاقبتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟