بالصور.. «الكهرباء» توضح حجم دمار مكونات الشبكة إثر اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 03:52 مساء
محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)

نشرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، صورًا توضح حجم الدمار الذي طال مكونات الشبكة، إثر الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الصور لمحطة توزيع جلود خلف معسكر اليرموك، والتي تغذي جزءا من منطقة خلة الفرجان والمساكن خلف معسكر اليرموك.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أكد وجود اتفاق مبدئي بين اللواء السابع وكتائب طرابلس، سعى لإنجازه شيوخ وأعيان المصالحة من طرابلس الكبرى وترهونة، ينص على تسليم المواقع إلى القوى المكلفة من المجلس الرئاسي، حسب الترتيبات الأمنية واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد الناطق باسم جهاز الأمن المركزي أبو سليم، مهند معمر، توقف الاشتباكات الدائرة في منطقة طريق المطار، قائلا: «بعد ليلة دامية شهدتها مدينة طرابلس من قصف عشوائي بصواريخ الهاوزر من قبل لواء الصمود، تمكنت كتائب طرابلس من إعادته إلى جسر قصر بن غشير، بعد إعادة السيطرة على معسكر النقلية في منطقة طريق المطار».

ورحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، بالتهدئة وعودة الهدوء إلى مناطق الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس، مثمنًا «المواقف الوطنية من كل الأطراف، على الاستجابة للأهداف السامية لوقف إطلاق النار، وحقن دماء الأبرياء وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر».

محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)
محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)
محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء)
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