«عدل الوفاق»: نتابع واقعة تهريب متهم من محكمة ونيابة الغيران الجزئية

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إنها تابعت بـ«قلق بالغ»، واقعة اعتداء مجموعة مسلحة على مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئية، التابعة لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية يوم الإثنين الماضي، وقيامها بتهريب متهم مقبوض عليه بتهمة القتل العمد.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، الجهات الضبطية بتتبع الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما دعت مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، والقوى الوطنية الفاعلة كافة دعم السلطة القضائية، والمساهمة في إيجاد البيئة المناسبة لأداء أعمالها.

وأشار البيان إلى أن «عدل الوفاق» حرصت حتى «في أحلك الظروف على فتح أبواب مؤسساتها وممارسة مهامها، حتى يتسنى لها إقامة العدالة على نحو صحيح يسهم بشكل فعَّال في تحقيق استقرار الدولة، وتعجيل إتمام بنائها الدستوري وإنجاز المصالحة بين أبنائها».