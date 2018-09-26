«عدل الوفاق»: نتابع واقعة تهريب متهم من محكمة ونيابة الغيران الجزئية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 02:27 مساء

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني إنها تابعت بـ«قلق بالغ»، واقعة اعتداء مجموعة مسلحة على مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئية، التابعة لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية يوم الإثنين الماضي، وقيامها بتهريب متهم مقبوض عليه بتهمة القتل العمد.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، الجهات الضبطية بتتبع الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما دعت مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، والقوى الوطنية الفاعلة كافة دعم السلطة القضائية، والمساهمة في إيجاد البيئة المناسبة لأداء أعمالها.

وأشار البيان إلى أن «عدل الوفاق» حرصت حتى «في أحلك الظروف على فتح أبواب مؤسساتها وممارسة مهامها، حتى يتسنى لها إقامة العدالة على نحو صحيح يسهم بشكل فعَّال في تحقيق استقرار الدولة، وتعجيل إتمام بنائها الدستوري وإنجاز المصالحة بين أبنائها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟