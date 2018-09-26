بالصور.. أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

غمرت الأمطار الغزيرة معظم شوارع العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، ما تسبب في عرقلة حركة التنقل والسير جراء تهالك البنية التحتية.

وأظهرت صور تداولها مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شوارع العاصمة وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك، حيث غطّت السيارات وعرقلت حركة المرور.

كما نشر نشطاء عبر موقع «تويتر» صورًا قالوا إنها لعمال في جزيرة حي فشلوم يحاولون إصلاح غرف تصريف مياه الأمطار بعد أن أغلقت بسبب تراكم القمامة.

وتحدثت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس عن خروج أحد عناصرها لتسريح مياه الأمطار في أحد شوارع العاصمة، واشتكت من غياب الإمكانيات وعدم حصول العاملين بها على رواتبهم منذ أربع سنوات.

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

أمطار غزيرة تغرق وتغلق شوارع العاصمة طرابلس. (الإنترنت)