بالصور.. «الأمم المتحدة» توزع مساعدات على 500 عائلة نازحة من طرابلس في ترهونة

قدمت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مع الهيئة الليبية للإغاثة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي ترهونة، الدعم لـ500 عائلة نازحة في مدينة ترهونة والنازحة من مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه جرى توزيع المساعدات خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة، فقد تم الوصول في المنطقة الغربية إلى أكثر من 130 شخصًا من العوائل النازحة، لتوفير الأفرشة والبطاطين ومواد النظافة الشخصية وحفاضات الأطفال، فضلاً على استهداف العائلات التي نزحت من بيوتها في طرابلس نحو بعض المدارس المتواجدة في مناطق آمنة، والتي خصصت لاستقبالهم في هذه الظروف العصيبة.



وأشارت المفوضية إلى أنه «خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، كانت الاشتباكات سببًا في نزوح 1500 عائلة إلى عدة مواقع داخل طرابلس وخارجها، بحثًا عن الأمن والأمان، من بين خمسة آلاف عائلة اضطروا إلى مغادرة بيوتهم منذ بداية الاشتباكات في جنوب العاصمة».