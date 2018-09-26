الاتحاد الأوروبي: لا مسؤولية قانونية لنا في قضية «أكواريوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 12:50 مساء
الناطقة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود. (أرشيفية)

نفى الاتحاد الأوروبي أي مسؤولية قانونية له، عما يحدث لسفينة «أكواريوس» والمهاجرين المتواجدين على متنها والذين أنقذوا قبالة ليبيا قبل أيام.

وأكدت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود عدم قدرة بروكسل على التحرك للبحث عن حل لمشكلة السفينة العالقة بمياه المتوسط.

وكانت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، أكدت أن المشاورات جارية للبحث عن حل للسفينة، التي تحمل على متنها 58 مهاجراً تم إنقاذهم في المياه الليبية.

ولم يتلق الجهاز التنفيذي الأوروبي أي إخطار أو أي طلب مساعدة بهذا الشأن من أي دولة أوروبية، فـ«من الناحية القانونية لا نتملك صلاحيات التدخل ولا نتحمل أي مسؤولية»، حسب تصريحات ناتاشا برتود.

وقالت الناطقة باسم المفوضية إنه من حق سفينة «أكواريوس» طلب الرسو في أي ميناء أوروبي يقبل استقبالها، «لكن المسؤول الأول عن العملية هي السلطات الليبية باعتبار أنها من نسق عملية الإنقاذ».

ونفت برتود أن المفوضية ستقبل أو ستغمض العين، كما يقول منتقدوها، عن إعادة المهجرين إلى ليبيا، التي لا تعتبر ملاذاً آمناً، قائلة: «نتضامن مع مهاجري أكواريوس ونأمل التوصل إلى حل».

وتذكر المفوضية الأوروبية أن القانون الدولي هو الحكم الرئيسي في مثل هذه القضايا، وأن الطرف الذي ينظم عملية الإنقاذ، وهنا ليبيا، هو المسؤول عن إيصال المهاجرين إلى مكان آمن.

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