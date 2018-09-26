الدينار يواصل مكاسبه أمام الدولار واليورو والإسترليني

واصل الدينار الليبي مكاسبه أمام العملات الدولية الرئيسة في السوق السوداء، فقد هبط الدولار ظهر اليوم إلى 5.05 دينار مقابل 5.38 ظهر أمس بفارق 33 قرشًا.

كما تراجعت العملة الأوروبية إلى 5.90 دينار لليورو الواحد، مقابل 6.29 دينار أمس، و بفارق 39 قرشًا.

وكذلك الجنيه الإسترليني الذي هبط إلى 6.50 دينار مقابل 6.95 دينار أمس، ليتسع الفارق بين السعرين إلى 45 قرشًا خلال يوم واحد.

ولم يختلف الحال بالنسبة لليرة التركية التي انخفضت إلى 0.82 دينار مقابل 0.87، وأيضًا الدينار التونسي الذي نزل إلى 1.82 دينار مقابل 1.93 دينار أمس.