مسؤول يعلن موعد عودة الرحلات إلى مطار معيتيقة بشكل رسمي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 11:47 صباحا
طائرات بمطار معيتيقة الدولي. (صورة من صفحة المطار بفيسبوك)

قال رئيس وحدة الإشراف والمتابعة بمطار معيتيقة، خالد أبو غريس، إن أول رحلة ستصل إلى مطار معيتيقة اليوم الأربعاء، ستكون في الثانية عشرة والنصف ظهرًا قادمة من تونس.

وأضاف أبو غريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن غدًا الخميس سيكون موعدًا لعودة الرحلات إلى مطار معيتيقة بشكل رسمي (ذهابًا وإيابًا).

وتسبب إطلاق الصواريخ صوب مطار معيتيقة في طرابلس في الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ 26 أغسطس الماضي، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، في تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة ومنذ ذلك الحين تكدس ما يصل إلى ستة آلاف مسافر في صالته الصغيرة لتقلهم عشرات الرحلات يوميًا.

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