تكليف المصينعي مديرًا لمركز شرطة البيضاء المدينة

مركز شرطة البيضاء المدينة. (الإنترنت)

كلف مدير أمن مديرية البيضاء، العقيد خالد البسطة، مديرًا جديدًا لمركز شرطة البيضاء المدينة.

ونص القرار على أن يكلف العقيد محمد عبدالسلام المصينعي برئاسة مركز شرطة البيضاء المدينة، على أن ينفذ القرار من تاريخ صدوره.

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وعرف عن المصينعي هجومه الدائم على قطاع الصحة في المدينة، حيث هدد خلال عمله كمعاون لمدير أمن البيضاء للشؤون الأمنية بإغلاق المرافق الصحية في المدينة سواء خاصة أم عامة، حال عدم استقبالها المصابين من عناصر قوات الجيش الليبي المقاتلة في جبهة درنة آنذاك.

كما توعد قبل ذلك الأطباء والفنيين بمستشفى الثورة التعليمي المركزي في المدينة بـ«الحجز القانوني وإحالتهم للنيابة العامة»، على خلفية تسجيل وفيات في قسم الإسعاف والعناية.