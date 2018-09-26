سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 11:10 صباحا
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

استنكر المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، استخدام السياسة في غير خدمة الناس وتوفير الأمن لهم، ورفع شأن الدولة، قائلا: «يوم تنزلق السياسة لتصبح مجرد تناتش كراسي فهي تصيبني بملل شديد».

وقال المبعوث الأممي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح اليوم الأربعاء: «يوم تكون السياسة خدمة الناس وتوفير الأمن وحماية الثغور ورفع شأن الدولة بمواجهة الغرائز الفئوية، وتنافسًا صحيًا بين الأفكار والبرامج، يكون لها معنى وتجللها بعض المهابة».

وكان المبعوث الأممي، قال خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك، أول أمس حول ليبيا، إن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن الأولويات الآن هي التخفيف من حدة العنف والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس ودعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتفعيل قوة فض الاشتباك وبسط الأمن وفرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

يوم تكون السياسة خدمة الناس، وتوفير الأمن، وحماية الثغور، ورفع شأن الدولة بمواجهة الغرائز الفئوية، وتنافسا صحيا بين الأفكار والبرامج، يكون لها معنى وتجللها بعض مهابة. ويوم تنزلق لتصبح مجرد تناتش كراسي فهي تصيبني بملل شديد.

— Ghassan Salame (@GhassanSalame) September 26, 2018

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