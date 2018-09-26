بالصور.. اختتام المرحلة الثالثة من مشروع دعم المرأة في عمليات السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:50 صباحا
مشروع دعم المرأة في عمليات السلام

اختتمت، اليوم الأربعاء، في قصر الضيافة ببلدية زوارة فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع دعم المراة في عمليات السلام، تحت شعار «شركاء في الوطن شركاء في السلم».

واستهدفت المرحلة الثالثة 28 سيدة من المنطقة الغربية، وهي ( زوارة، الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، رقدالين، الجميل) ومن فئات عمرية مختلفة.

وتقول مديرة المشروع، جازية عيسى، إن المرحلة توجت بورشة عمل لمدة أربعة أيام متواصلة، مشيرة إلى أنه تم تدريبهن على مهارات فض النزاع وتحليله.

وانطلق المشروع، بحسب عيسى، من بلديات الجنوب في 2015، ليصل إلى 15 بلدية، مستهدفًا فئة الشباب والمرأة.

كما أشادت عيسى بدور وتفاعل وتجاوب المتدربات، رغم اختلاف التوجهات، مشيرة إلى أن تفاعلهن الإيجابي أكبر دليل على أن سيدات المنطقة مهتمات بالسلم ونشر هذه الثقافة، وأنهن أكثر من يجب الاهتمام بهن في هذا الجانب نظرًا لتأثيرهن الكبير والمباشر في المجتمع.

مشروع دعم المرأة في عمليات السلام
مشروع دعم المرأة في عمليات السلام
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