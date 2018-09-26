بالصور.. «أمن طرابلس» تبدأ اليوم إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:10 صباحا
إزالة السواتر الترابية في منطقة القره بوللي بطرابلس. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، بدء حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة العوائق.

وقالت المديرية، في بيان صادر عنها، إن الحملة ستباشر أعمالها اليوم الأربعاء، «لأجل أن تتعافى مدينتنا ونحو المساهمة في إزالة آثار الحرب لنستعيد الاستقرار والأمن، نعلن مباشرتنا اعتبارًا من صباح اليوم، في حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة العوائق كافة».

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ 26 أغسطس الماضي، توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، وجود اتفاق مبدئي بين اللواء السابع وكتائب طرابلس، سعى لإنجازه شيوخ وأعيان المصالحة من طرابلس الكبرى وترهونة.

وقال بن شرادة في اتصال مع «بوابة الوسط» إن الاتفاق ينص على تسليم المواقع إلى القوى المكلفة من المجلس الرئاسي، حسب الترتيبات الأمنية واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق.

إزالة السواتر الترابية في منطقة القره بوللي بطرابلس. (الإنترنت)
إزالة السواتل الترابية في أحد شوارع العاصمة طرابلس 25 سبتمبر 2018. (الإنترنت)
إزالة السواتل الترابية في أحد شوارع العاصمة طرابلس 25 سبتمبر 2018. (الإنترنت)
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