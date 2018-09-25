بلدية البريقة: إكمال صيانة مستشفى البريقة الجديدة خلال 4 أشهر

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:26 مساء

قال مجلس البريقة البلدي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، إنه اتفق مع الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بمستشفى البريقة الجديدة على إكمال العمل وتسليم المستشفى للبلدية في مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر.

وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال اجتماع عقد صباح الثلاثاء، بمقر إدارة مستشفى البريقة الجديدة بين مسؤولي المجلس البلدي ومجلس حكماء البريقة ومدير شركة «الفرسان» المنفذة لأعمال الصيانة بالمستشفى.

وحضر الاجتماع عميد المجلس البلدي البريقة ناصرعطية، ووكيل ديوان البلدية محمد هدوار المغربي، ومدير مكتب المشروعات المهندس سعد بوخريم، ورئيس مجلس الحكماء فرج بوازنة، ومديرعام مستشفى البريقة الدكتور عبدالفتاح صالح، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى عبدالكريم هدوار، ويحي سلطان، وخالد هدوار، ومدير شركة الفرسان مفتاح رحيل.

وقال وكيل ديوان المجلس البلدي البريقة محمد هدوار المغربي لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش كافة المشاكل والعراقيل التي واجهت شركة «الفرسان» في إكمال عملية صيانة مستشفى البريقة الجديدة العام.

وأضاف هدوار، أن المجلس البلدي البريقة أوضح للشركة المنفذة كافة جهود البلدية خلال الفترة الماضية والمدعومة من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة والتي كللت بالنجاح في سبيل إكمال صيانة هذا المرفق الهام.

وأشار وكيل ديوان بلدية البريقة إلى ترحيب مدير شركة الفرسان مفتاح رحيل بالاتفاق على اإكمال ما تبقى من عمليات الصيانة، وتعهده بإتمام كافة الأعمال في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسليم المستشفى للمجلس البلدي البريقة.

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