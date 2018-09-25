النقيب محمد بسيط يعلن الكشف عن طريقة قتل وموقع دفن الصحفيين التونسيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:08 مساء

أعلن النقيب محمد بسيط  أن الصحفيين التونسيين سفيان الشواربي ونذيرالقطاري  قد دُفنا  في «غابة بومسافر» بمدينة درنة.

وكتب النقيب محمد بسيط تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» الثلاثاء «سيتم الكشف عن موقع دفن جثماني الصحفيين سفيان الشواربي ونذير القطاري التونسيين في غابة بومسافر بدرنة وانتشالهم منها بعد خطفهما في سبتمبر 2014 وقتلهم ذبحًا بالسكين والآخر رميًا بالرصاص من قبل عناصر تنظيم الدولة».

من جانبها قالت وزارة الخارجية التونسية، في تصريح لقناة «نسمة» اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة لم تتلق أي اتصال من الجهات الرسمية الليبية بخصوص ما أعلنت عنه القناة الخاصة.

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وأشارت قناة نسمة إلى أنّ وزارة الخارجية التونسية بصدد التواصل مع الجهات الليبية للتثبت من مدى صحة ما تم الإعلان عنه.

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