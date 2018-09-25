«تعليم طبرق» يقرر استمرار المعلمين غير التربويين في التدريس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:02 مساء
اجتماع قطاع التعليم مع مديري المدارس بطبرق. (الإنترنت)

قرر مسؤولو قطاع التعليم في بلدية طبرق، استمرار المعلمين غير التربويين في التدريس وعدم استبعادهم من الجداول المكلفين بها، ومطالبة المدارس بعدم فرض الزي المدرسي على الطلاب والتقيد بتركيب منظومة مدخلي البيانات في كل مدرسة.

وعقد مسؤول قطاع التعليم في طبرق سالم جوار، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات والمكاتب والمدارس الخاصة والعامة لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وقال مدير مكتب الإعلام بقطاع التعليم في طبرق نجيب الصافي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه المدارس والتي من بينها نقص المعلمين وتدريس مادة اللغة الإنجليزية والزي المدرسي والكتاب المدرسي وتسجيل الطلبة الجدد.

وأوضح الصافي أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «إبقاء المعلمين غير التربويين في سابق عملهم وبنفس الجداول السابقة وعدم استبعادهم من الجداول المكلفين بها»، ومطالبة مديري المدارس بترشيح معلمين اثنين للغة الإنجليزية عن كل مدرسة للمشاركة في دورة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية لمدة أسبوعين سيحدد موعدها لاحقا.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات الكتاب المدرسي وتغيير المنهج والزي المدرسي واتفق المشاركون على مطالبة المدارس بعدم فرضه على الطلبة لارتفاع سعره ومراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وذكر الصافي أن مسؤول قطاع التعليم سالم جواد، أعطى الإذن للمدارس لاستلام الملفات المستوفية الشروط من الطلبة القادمين من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، وشدد على ضرورة التقيد بتركيب منظومة مدخلي البيانات في كل مدرسة.

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