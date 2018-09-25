«صحة الموقتة» تبحث مع عميد سبها الأوضاع الصحية في البلدية‎

اجتماع وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة مع عميد سبها. (الإنترنت)

بحث عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، خلال اجتماعٍ أجراه مع وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب بمدينة البيضاء، الأوضاع الصحية التي تمر بها المدينة.

وأوضح مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، أن الاجتماع حضره عضو هيئة التدريس بجامعة سبها الدكتور الطيب سليمان والوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك، وناقش العديد من الموضوعات والمشاكل التي تواجه قطاع الصحة في سبها، ووضع الحلول المناسبة لها.

وأضاف الطرابلسي أن الخيالي ناقش مع وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بعض المشاريع الصحية المزمع تنفيذها في المدينة، وكيفية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمحتاجين لها وسط الصعوبات التي تواجه القطاع بالمنطقة.

ولفت الطرابلسي إلى أن عقوب قال خلال الاجتماع «إن الوزارة هدفها أن يكون العمل مستمرًا لاحتواء ما تمر به البلاد من مشاكل صحية عصيبة، والسعي إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها وذلك لضمان تلقي المرضى للخدمات وتخفيف العبء عنهم والمعاناة».