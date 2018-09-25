بالصور: البدء في صيانة خطوط الضغط العالي بمناطق الاشتباكات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 09:27 مساء
عناصر شركة الكهرباء يقومون بصيانة خطوط الضغط العالي بمناطق الاشتباكات بطرابلس. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء عن البدء في صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة التي تربط بين جنوب وشرق العاصمة طرابلس والتي تضررت جراء الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى تمكن فرق الصيانة من الوصول إلى مكان الضرر بعد عدة محاولات في الأيام الماضية.

وقالت الشركة في بيان توضيحي الثلاثاء «بعد تحسن الظروف الأمنية وتوقف الاشتباكات تمكنت فرق الصيانة اليوم الثلاثاء من الدخول إلى موقع خط جنوب الهضبة رقم ( 1 ) لإجراء أعمال الصيانة لعدد ثلاثة أبراج والذي من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة في غضون ثلاثة أيام».

ولفتت  الشركة العامة للكهرباء إلى «عدم تمكن فرق الصيانة من الوصول لتلك المواقع لإجراء أعمال الصيانة بها خلال المدة الماضية».

عناصر شركة الكهرباء يقومون بصيانة خطوط الضغط العالي بمناطق الاشتباكات بطرابلس. (شركة الكهرباء)
عناصر شركة الكهرباء يقومون بصيانة خطوط الضغط العالي بمناطق الاشتباكات بطرابلس. (شركة الكهرباء)
عناصر شركة الكهرباء يقومون بصيانة خطوط الضغط العالي بمناطق الاشتباكات بطرابلس. (شركة الكهرباء)
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