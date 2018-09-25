أيوب قاسم: إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

أعلن الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، الثلاثاء، إنقاذ البحرية لــ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 50 ميلًا بحريًا شمال زوارة.

وأوضح قاسم في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن عملية الإنقاذ «تمت من قبل إحدى القاطرات التابعة للحقول النفطية وبالتنسيق مع حرس السواحل عبر مندوبه في المنصات النفطية وذلك على بعد حوالي (50) ميلًا شمال زوارة».

ولفت قاسم إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة وبنغالية، وشمال أفريقية «مصر، تونس، المغرب».

وأشار العميد أيوب قاسم إلى أن المهاجرين غير الشرعيين جرى التوجه بهم إلى نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي ومن ثم جرى تسليمهم إلى مركز إيواء النصر.

ووجه الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، التحية إلى حرس السواحل الليبية «العاملين في صمت وفي كل الظروف والأوقات في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية».